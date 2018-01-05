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На границу Украины прибыл Вифлеемский огонь мира

На границу Украины прибыл Вифлеемский огонь мира

КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера в Украину через границу с Польшей прибыл Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Скауты мира и украинская делегация "Пласта" получили символический огонь с места рождения Иисуса Христа. В этом году совместно с другими волонтерами пластуны также распространяют символ Мира по всей линии разграничения в зоне АТО на Востоке Украины, в частности в подразделениях Госпогранслужбы. А вчера, в пункте пропуска "Грушев", состоялась торжественная передача Вифлеемского огня Мира органами местной власти Ярославского и Любачовського уезда Польши органам местной власти Яворивского района Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с украинской стороны присутствовали местные представители власти, "Пласта", Римско-католической и УПЦ (КП) церквей и "Украинский женский хор".

Напомним, пластуны передали Порошенко Вифлеемский огонь мира.

Источник: УНН
Теги: граница, Вифлиемский огонь
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