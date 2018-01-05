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Украина на 20% сократила потребление угля

Украина на 20% сократила потребление угля

КИЕВ. 5 января. УНН. За январь - ноябрь 2017 потребление угля в Украине сократилось на 20,3%. Об этом свидетельствуют статистические данные Минэнергоугля, передает УНН.

В частности, за 11 месяцев 2017 года украинские шахтеры добыли 31 млн 964,1 тыс. тонн угля, что на 5 млн 44 тыс. тонн, или 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Добыча коксового угля за указанный период уменьшилась на 1 млн 110,2 тыс. тонн, или на 15,2%, а энергетического - на 3 млн 933,8 тыс. тонн, или 13,2%.

Кроме того, в январе - ноябре 2017 года Украина сократила потребление угля на 5 млн 722 тыс. тонн до 22 млн 465,1 тыс. тонн, или на 20,3%.

Напомним, украинские порты нарастили перевалку импортного угля: объем увеличился на 64,2% по сравнению с 2016 годом.

Источник: УНН
Теги: уголь, потребление, добыча
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