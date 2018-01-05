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Опасные развлечения: в Египте упал воздушный шар с туристами

Опасные развлечения: в Египте упал воздушный шар с туристами

КИЕВ. 5 января. УНН. В пятницу неподалеку от египетского города Луксор воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение. В результате аварии погиб один турист из ЮАР, еще семь человек получили травмы, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Как заявили представители властей Египта, воздушный шар упал из-за сильного ветра во время вынужденной посадки. Аэростат поднялся на высоту примерно в 450 метров незадолго до рассвета и совершил 45-минутный полет. В это же время в воздух поднимались и другие шары, однако им, несмотря на погодные условия, удалось осуществить нормальную посадку.

По информации представителей местных властей, в результате аварии погиб один гражданин ЮАР, еще семь человек получили травмы, об их гражданстве не сообщается. Остальные 12 туристов не получили повреждений.

Напомним, в Грозном в новогоднюю ночь от случайного выстрела погибла девушка.

Источник: УНН
Теги: Египет
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