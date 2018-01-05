Правительство определило, как будет рассчитываться стоимость медицинского обслуживания

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

"Соответствующее решение направлено на обеспечение стандартизации подходов к учету затрат в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа "сверху вниз", - говорится в сообщении.

Указанный метод предусматривает проведение экономических расчетов, результатом которых является распределение всех расходов учреждения здравоохранения - от административных и вспомогательных подразделений до основных клинических отделений. Конечная средняя стоимость единицы медицинской услуги рассчитывается на основе критериев распределения расходов. Перечень и порядок их применения определяются Минздравом.

В частности, составляющими медицинской услуги является выписанный пациент, койко-день в стационарном отделении больницы, амбулаторное посещение и тому подобное.

В стоимость медицинской услуги, в частности, будет входить заработная плата медицинского персонала, расходы на лекарственные средства, коммунальные услуги, амортизация оборудования и тому подобное.

Методика является обязательной для применения учреждениями здравоохранения для учета и анализа фактических затрат. Кроме того, Министерство здравоохранения должно разработать предложения по единым тарифам в рамках программы медицинских гарантий.

Утверждение методики заложит базовые принципы универсальной национальной системы расчета стоимости медицинских услуг, добавили в пресс-службе.

Напомним, с 1 января в Украине начнут поэтапно внедрять медицинскую реформу. Необходимый для этого закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" Президент подписал 28 декабря 2017 года.