Регистрация | Вход |
USD: 28,01 0,1229  EUR: 33,80 0,2653 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 05 января 2018 17:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель
В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Саакашвили заявил, что не собирается просить политическое убежище ни в одной из стран

Саакашвили заявил, что не собирается просить политическое убежище ни в одной из стран

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет об отсутствии намерений просить политического убежища в какой-либо стране мира из-за преследования в Грузии и в Украине. Об этом М.Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я никогда не просил у Украины политического убежища... Конечно, я никогда не просил и не буду просить политического убежища или статуса беженца ни в одной стране - очень многие страны мира готовы принять меня, хоть сегодня", - сказал М.Саакашвили.

Напомним, Нидерланды готовы принять М.Саакашвили.

Как сообщал УНН, суд отказался обязать ГМС рассмотреть вопрос о предоставлении М.Саакашвили дополнительной защиты.

Источник: УНН
Теги: Дело Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.