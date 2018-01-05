На рынке жилой недвижимости высокий потенциал спроса - эксперт

КИЕВ. 5 января. УНН. В 2018 год рынок недвижимости вошел с высоким потенциалом спроса. Предновогодний декабрь был динамичным и часто заставлял покупателей не медлить с принятием решения. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Елена Биберова, передает УНН со ссылкой на специализированный портал "Столичная недвижимость".

"В декабре мы отмечали стабильно высокую активность и в количестве заявок, и в статистике проведенных сделок. Решения принимались быстрее, были раскуплены много "горячих" объектов, на которых продавцы предлагали выгодные условия. При этом потенциал рынка остается - как в количестве незакрытых заявок, так и в объектах, в которых владельцы готовы идти на конструктивный диалог", - прокомментировала эксперт текущую ситуацию на рынке.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположения объекта, а в первую очередь на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик холдинговая компания "Киевгорстрой" имеет за плечами более чем 60-летнюю историю успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. Всего холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует возвести почти 400 тыс. кв.м.