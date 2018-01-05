Семья Луценко получила от сына подарок за 170 тыс. грн

КИЕВ. 5 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена нардеп Ирина Луценко получили от старшего сына Александра подарок стоимостью 170 тысяч гривен. Соответствующие имущественные изменения указаны в декларации Генпрокурора в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

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В частности, указано, что Александр Луценко сделал родителям подарок в неденежной форме стоимостью 170 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8 млн 797 тыс. 630 грн доходов от отчуждения недвижимого имущества.