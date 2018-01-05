Цены на топливо продолжают расти - мониторинг АЗС

КИЕВ. 5 января. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 5 января, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 31 07 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,07 грн, А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 32,27 грн, а дизтопливо — в среднем 28,64 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 28,61 грн за литр, А-95 — 29,61 грн за литр, А-95+ — 30,88 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 27,41 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,49 грн за литр, А-95 — 26,99, А-95+ — 27,61 грн за литр и дизтоплива — 24,80 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,30 грн за литр;

• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO — 13,05 грн на литр;

• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal — 12,36 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.