Из-за теплой погоды в николаевском зоопарке уже проснулись сурки

КИЕВ. 5 января. УНН. Из-за теплой зимы сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, и это означает, что зверьки уже проснулись. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook, передает УНН.

“Летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано — 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Но вот такого раннего пробуждения — 3 января — сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже”, — отметили в зоопарке.

Сейчас суркам уже предложили их любимые корма — капусту, морковь и другие овощи, хотя в первые дни животные не едят, интересоваться кормом начинают чуть позже. На поверхность они вылезают очень редко, их редко могут увидеть даже сотрудники зоопарка.

Напомним, 2017-й год занял третье место среди самых теплых в Киеве, всего в течение года было зарегистрировано 24 температурных рекорда.