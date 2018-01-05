Китай расширил торговые санкции против КНДР

КИЕВ. 5 января. УНН. Китай усилил торговые ограничения с Северной Кореей в рамках ядерных санкций ООН, перекрыв поставки нефти в КНДР, а также установив запрет на экспорт китайской стали и других товаров, передает УНН со ссылкой на AP.

Новые меры последовали после решения Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР, введенные из-за проведения Севером испытаний баллистических ракет 29 ноября прошлого года.

Министерство торговли Китая сообщило, что Пекин будет ограничивать экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР и введет запрет на прямую продажу стальных и промышленных изделий. Импорт северокорейской еды, машин и других товаров будет также запрещен, отметили в министерстве.

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Китай является главным торговым партнером и поставщиком энергии в Северную Корею, его решение является важным для успеха санкций против КНДР.

Как сообщал УНН, российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз за последние месяцы, перевозя его морем.