Регистрация | Вход |
USD: 28,01 0,1229  EUR: 33,80 0,2653 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 05 января 2018 17:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель
В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полиция опровергла сообщение об огнестрельном ранении женщины на остановке во Львове

Полиция опровергла сообщение об огнестрельном ранении женщины на остановке во Львове

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Полиция получила сообщение о том, что женщина на улице Львова получила огнестрельное ранение, однако выяснилось, что признаков стрельбы не было и женщина получила травму от камня, вылетевшего из-под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает корреспондент УНН.

Сегодня, 5 января, около 9:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о полученном вызове на улицу Гетьмана Мазепы, 23 во Львове, где, вероятно, в результате огнестрельного ранения, травмирована прохожая.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и опросили потерпевшую, однако признаков того, что в женщину стреляли, обнаружено не было.

Личность потерпевшей установили - ею оказалась 36-летняя жительница Жовкивского района. Врачи диагностировали у нее "ушиб подглазничной области справа".

"Вероятно, женщина была травмирована камнем, который вылетел из-под колеса автомобиля. Потерпевшая отказалась писать заявление, отметив, что претензий не имеет", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в московском метро пассажир открыл стрельбу.

Источник: УНН
Теги: Львов, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.