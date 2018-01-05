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Нападающий Селезнев определился с новым клубом

Нападающий Селезнев определился с новым клубом

КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший футболист "Шахтера" Евгений Селезнев выступать за турецкий ФК "Аксихар Беледие", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Клуб объявил о подписании 32-летнего форварда соглашением сроком в 2,5 года.

Нынешний сезон Селезнев начинал в составе турецкого "Карабюкспор" - 15 матчей при 2 голах и 1 результативной передачи.

Стоит отметить, что новая команда украинца занимает 12 место турецкой Суперлиги имея 19 очков. Коллектив лишь в 4 очках находится от зоны вылета.

Заметим, что Селезнев дебютировал за национальную сборную Украины в 2008 году и с перерывами успел провести за "желто-синих" 54 матча, 11 голов.

Напомним, Селезнев покинул турецкий клуб "Карабюкспор".

Источник: УНН
Теги: футбол
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