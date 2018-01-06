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В Одессе закроют генконсульство Беларуси

В Одессе закроют генконсульство Беларуси

КИЕВ. 5 января. УНН. В Одессе 23 февраля 2018 закроют генеральное консульство Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь, передает УНН.

Так, дипломатическое представительство Беларуси в Одессе будет закрыто в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Консульство должно быть закрыто до 23 февраля, на данный момент Министерству иностранных дел Беларуси поручено принять все необходимые меры для его закрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что под стенами посольства РФ в Киеве активисты, правозащитники и бойцы АТО, зажигая файеры, записали видеоприветствие для заключенных Кремля.

Источник: УНН
Теги: Одесса, Беларусь, дипломат, консульство
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