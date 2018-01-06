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Лидер "Олимпик" Богданов покинул клуб

Лидер "Олимпик" Богданов покинул клуб

КИЕВ. 5 января. УНН. Кадровый состав донецкого "Олимпика" претерпел изменения - полузащитник Андрей Богданов завершил выступления за команду. Об этом сообщает пресс-служба дончан, передает УНН.

Полузащитник Богданов получил выгодное предложение из-за рубежа, а руководство донецкого клуба не стало препятствовать развитию карьеры футболиста. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Отмечено, что за полтора сезона украинец стал одним из ключевых футболистов "Олимпика", настоящим лидером команды на поле и за его пределами. В футболке "олимпийцев" спортсмен провел 53 матча и забил шесть голов.

Примечательно, что футболист, трансферная стоимость которого составляет 800 тыс. евро, успел поиграть за киевский "Арсенал" (89 игр), "Волынь" (20), "Александрию" (14), "Металлист" (10), киевское "Динамо "(10) и греческий" Эрготелис "(15).

Добавим, что в активе Богданова также 18 матчей за молодежную сборную Украины и один за национальную.

Как сообщал УНН, Санжар признан лучшим тренером года в УПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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