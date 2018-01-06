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"Экс-министру здравоохранения" Крыма сообщили о подозрении

"Экс-министру здравоохранения" Крыма сообщили о подозрении

КИЕВ. 5 января. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым вручила уведомление о подозрении прежнему так называемому "министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Петр Михальчевский пришел сегодня по приглашению СБУ вместе со своим адвокатом в прокуратуру АРК Крым, где ему было вручено извещение о подозрении по ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - сообщила Тихончик.

По ее словам, фигуранта дела никто не задерживал.

"Скорее всего, мера пресечения ему будут избирать во вторник", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, подозреваемый
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