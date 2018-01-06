Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли пустой

КИЕВ. 5 января. УНН. В Копенгагене нашли бутылку водки Russo Baltique стоимостью 1,1 млн евро, которая ранее была украдена из бара Café 33. Об этом сообщает The Local, передает УНН.

"Найдена дорогая бутылка водки, которая была украдена в ночь на вторник. Она была найдена случайным гражданином на строительной площадке. Бутылка была пустая, в настоящее время она находиться под охраной", - сообщает полиция Копенгагена в Twitter.

Владелец бара, из которого была украдена бутылка, Брайан Ингберг, заявил, что очень рад тому, что бутылка была найдена.

"Она была пуста, но, тем не менее, я так счастлив. Бутылка была ценна, мы можем опять наполнить ее водкой в России", - заявил Ингберг.

Также отмечено, что высокая стоимость бутылки обусловлена тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, которые использовали для ее изготовления.

Напомним, бутылку украли из бара Café 33 со 2 на 3 января.