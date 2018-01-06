СБУ вызвала Саакашвили на допрос 10 января - адвокат

КИЕВ. 5 января. УНН. Служба безопасности Украины вызвала бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили на допрос 10 января. Об этом УНН сообщил адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Да, вызывали. На 11:00 в Главное управление СБУ", - сообщил Р.Чернолуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защита Саакашвили обжалует решение суда по ДМС

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 5 января Михаил Саакашвили должен был прибыть на допрос в Печерское РУВД в качестве свидетеля событий возле Октябрьского дворца, однако впоследствии допрос перенесли на 9-10 января.