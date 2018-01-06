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СБУ вызвала Саакашвили на допрос 10 января - адвокат

СБУ вызвала Саакашвили на допрос 10 января - адвокат

КИЕВ. 5 января. УНН. Служба безопасности Украины вызвала бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили на допрос 10 января. Об этом УНН сообщил адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Да, вызывали. На 11:00 в Главное управление СБУ", - сообщил Р.Чернолуцкий.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 5 января Михаил Саакашвили должен был прибыть на допрос в Печерское РУВД в качестве свидетеля событий возле Октябрьского дворца, однако впоследствии допрос перенесли на 9-10 января.

Источник: УНН
Теги: СБУ, допрос, Саакашвили, адвокаты
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