Во Львове с многоэтажки выпал мужчина

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня во Львове с многоэтажки на улице Молдавской выпал человек. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Падение произошло на новостройке с 3-го этажа. Пострадавшему около 60 лет.

Кроме того сообщается, что мужчины в тяжелом состоянии госпитализированы в 8-м городскую клиническую больницу.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске 37-летний мужчина выбросился из окна 9-го этажа. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти его не удалось.