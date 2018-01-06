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В Житомирской области в результате пожара погибли двое детей

В Житомирской области в результате пожара погибли двое детей

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 января. УНН. Двое детей погибли в результате пожара в Олевском районе, сообщает пресс-служба ДСНС области, передает УНН.

Возгорание произошло сегодня в с. Копище Олевского района. Об этом около 17:00 спасателям сообщили сотрудники центра экстренной медицины. По прибытию спасателей выяснилось, что мать оставила в доме двух детей, а сама пошла работать по хозяйству. Трехмесячная девочка в это время спала, а полуторагодовалый мальчик играл. Через несколько минут женщина вернулась, однако, когда открыла входную дверь сильное задымление не дало ей возможности попасть в дом. Мать позвала на помощь соседей, которые самостоятельно потушили пожар, не вызывая пожарных.

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“В полуобгоревшие постели были обнаружены тела двух детей, которых спасти уже не удалось. В результате пожара огнем повреждены кровать и обугленные стены В комнате дома. Рядом с кроватью на месте происшествия спасатели заметили использованы спички. Вероятно, возгорание произошло в результате детских шалостей с огнем. Окончательные обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты”, — сообщают в ДСНС.

Как ранее сообщало УНН, за первые сутки нового года в Украине в результате пожаров погибли 16 человек.

Источник: УНН
Теги: Житомирская область, Пожар
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