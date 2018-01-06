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Капитан самолета умер от внезапного удара дверью

Капитан самолета умер от внезапного удара дверью

КИЕВ. 5 января. УНН. В финском аэропорту Киттиля пилот самолета австрийской компании Skyline Aviation погиб от внезапного удара дверью машины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ilta Sanomat.

“Капитан подъезжал к самолету, когда дверь внезапно открылись и ударили его, он погиб, несмотря на усилия медиков”, — рассказала представительница полиции Лапландии Хенна Келлониеми.

Происшествие случилось около 16 часов в четверг. Когда случилась авария, самолет был готов к взлету.

20-местный самолет Gulfstream G 150, который обычно используется для частных бизнес-рейсов, прибыл в Финляндию из Москвы. В 2012 году самолет был зарегистрирован в Киеве, однако австрийская авиакомпания Skyline Aviation взяла его в прокат.

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Арендуя самолет, украинской компании Sky Dream было сказано, что капитан был 50-летним немцем. Самолет привез пассажиров из Москвы, и они имели продолжать путешествие в Екатеринбург.

У полиции нет сомнений относительно совершения преступления.

По факту происшествия было начато предварительное расследование, которое может длиться несколько недель.

Как ранее сообщало УНН, экс-директор коммунального предприятия “Международный аэропорт” Николаев "Михаил Галайко внес определенную ему судом залог в сумме 2,5 млн грн и вышел на свободу из СИЗО.

Источник: УНН
Теги: аэропорт, Финляндия
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