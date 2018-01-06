Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 06 января 2018 05:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель
В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Электроснабжение освобожденных Майского и Гладосово восстановлено

Электроснабжение освобожденных Майского и Гладосово восстановлено

КИЕВ. 5 января. УНН. В прифронтовом Травневом Бахмутского района и поселке Гладосово Горловского горсовета Донецкой области при содействии группы Гражданско-военного сотрудничества ВСУ были возобновлены поставки электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

“Несколько дней потребовалось на то, чтобы добиться гарантий безопасности для бригады электриков. Наконец удалось заменить простреленное оборудование и восстановить электроснабжение в двух поселках. Уже второй день Травневое и Гладосово обходятся без генераторов. Надеюсь, что хотя бы Рождество людям дадут спокойно отпраздновать”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденные в Донбассе заложники проходят реабилитацию

Украина полностью возобновила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово еще 28 декабря 2017 года. Но уже 2 января снайперы незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” повредили изоляцию и перебили провода.

Как Раныше повыдомляло УНН, в селе Майское Донецкой области восстановлено медицинское обеспечение населения.

Источник: УНН
Теги: электричество, зона АТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.