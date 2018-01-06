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ХК "Волки" усилился четырьмя игроками

ХК "Волки" усилился четырьмя игроками

КИЕВ. 5 января. УНН. Броварские “Волки” накануне встречи 27 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги с “Белым Барсом” внесли изменения в свой заявочный список, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Команда рассталась с защитником Кириллом Жариковым и нападающим Никитой Пуголовкиним.

В то же время состав “Волков” усилил экс-защитник юниорской и молодежной сборных Украины Руслан Забулонов (выступать под 4 номером), который последние несколько сезонов выступал в минорных лигах США, а также трое юных игроков из фарм-клуба “Волков” — команды “Шершни” из Богуслава: нападающий Денис Паламаренко, защитники Евгений Сорока и Виталий Пилявец.

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Добавим, что уже завтра чемпионат Украины по хоккею возобновится двумя баталиями — “Белый Барс” примет “Волков”, а “Динамо” отправится в гости к “Донбассу”.

Как ранее сообщало УНН, белоцерковский ХК “Белый Барс” пополнил свои ряды 18-летним нападающим Максимом Разумов.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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