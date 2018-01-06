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"Мариуполь" проведет товарищескую игру с трехкратным чемпионом Боснии и Герцеговины

"Мариуполь" проведет товарищескую игру с трехкратным чемпионом Боснии и Герцеговины

КИЕВ. 5 января. УНН. Определился четвертый спарринг-партнер ФК “Мариуполь” на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

4 февраля приазовцы проведут спарринг с “Сараево” (Босния и Герцеговина). На данный момент “Сараево” занимает в чемпионате Боснии и Герцеговины 3-е место, набрав в 18-ти играх 35 очков. Клуб только на 6 очков отстает от лидера “Железничар”.

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Примечательно, что “Сараево” трижды выигрывал внутреннее первенство страны — 1999, 2007, 2015 По этому показателю команда отстает только от “Зрински” (5 титулов) и “Железничар” (6).

Как сообщалось ранее, ФК “Мариуполь” назвал имена трех противников в рамках контрольных игр в Турции.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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