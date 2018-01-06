Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" возглавил ФК "БАТЭ"

КИЕВ. 5 января. УНН. Белорусский специалист Олег Дулуб заключил контракт с чемпионом страны “БАТЭ”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Борисова.

Срок и детали сделки не разглашаются.

Тренерскую деятельность Дулуб начал с “Ливадия” с Дзержинского (2001-03). Затем работал тренером дублирующего состава “Дариды” из Минского района (2004), юношеской команды “Смена-Минск” (2005), столичной “Смены-2” (2006), Жодинского “Торпедо” (2007-09), “Минская” ( 2010), “Витебска” (2011), “Гомеля” (2012), гродненского “Немана” (с апреля по июнь 2013), столичного “Динамо” (с июня-2013 по ноябрь 2014 года).

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В мае 2015 года возглавил минские “Крумкачы” и вывел их в высшую лигу (работал до октября 2016).

Примечательно, что после расставания с “Крумкачамы” работал главным тренером украинских “Карпат” со Львова (с октября 2016 по июнь-2017) и “Черноморца” из Одессы (с сентября по декабрь 2017 г.).