Twitter ответил на требование пользователей заблокировать аккаунт Трампа

КИЕВ. 6 января. УНН. Социальная сеть Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи "мировых лидеров" по соображениям о сохранении и защите свободного доступа и обращения информации. Такое заявление администрация сети выпустила после призывов пользователей сервиса заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, который угрожал КНДР ядерным оружием, информирует УНН.

"Блокировка мирового лидера в Twitter или удаления его резонансных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и вокруг которой должны дискутировать", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

По мнению сервиса, подобный шаг не заставит "замолчать" лидеров, но усложнит обсуждение их поступков и слов.

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Как пишет Hill, компания подверглась критике пользователей интернета за бездействие по сообщений Трампа, в котором американский президент предупреждает лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него "тоже есть ядерное кнопка ", однако" большая и мощная ". Пользователи отмечали, что правила сервиса запрещают размещать "с угрозами".

Как ранее сообщало УНН, группа конгрессменов США обратилась к профессору психиатрии из Йельского университета Бенд Ли, чтобы она предоставила оценку психического здоровья американского президента Дональда Трампа.