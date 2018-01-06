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Лукашенко забил три шайбы в Рождественском международном турнире любителей хоккея

Лукашенко забил три шайбы в Рождественском международном турнире любителей хоккея

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КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Александр Лукашенко помог команде Белоруссии стартовать с выигрыша над Объединенными Арабскими Эмиратами на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Президент оформил пятый и шестой гол белорусов, а при счете 6:4, незадолго до окончания периода, Лукашенко остался один на пятачке у ворот оппонентов и забросил третью свою шайбу в игре.

Кроме того, Лукашенко отдал несколько результативных передач на партнеров, а сам матч закончился с белорусами - 12:7 (видео можно посмотреть здесь).

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Стоит отметить, что на турнире также выступают команды Швейцарии, Китая, России, Чехии, Швеции и сборная Балкан.

Добавим, что Рождественский турнир проводится с 2005 года. Десять раз победителем соревнований становилась команда президента Белоруссии.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, хоккей, Лукашенко
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