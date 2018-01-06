На заседании СБ ООН Китай призвал не вмешиваться во внутренние дела Ирана

КИЕВ. 6 января. УНН. Совет Безопасности ООН не должна вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, а также обсуждать положение в области прав человека в стране. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао на заседании Совбеза в отношении иранских антиправительственных протестов, созванном по требованию США.

По его словам, Китай “принимает во внимание” последние события в Иране, а также “надеется и верит в то, что с помощью усилий иранского правительства и народа Иран будет оставаться стабильным и продолжать развиваться”. “Иранская ситуация не представляет никакой угрозы для международного мира и безопасности, а также не включена в повестку дня Совета Безопасности”, — подчеркнул дипломат.

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Он напомнил, что, согласно Уставу ООН, “основная обязанность Совета Безопасности — это поддержание международного мира и безопасности”, поэтому он “не должен обсуждать ни внутренние дела любой страны, ни положение в области прав человека в любой стране ”. Ситуация в Иране, продолжил В Хайтао, “не входит в сферу ответственности Совета, обозначенную в Уставе ООН”. Дискуссия на эту тему в СБ ООН “не помогает решению внутренних дел Ирана”, добавил он.

Как ранее сообщало УНН, постпред США при ООН Никки Хейли вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза отметив, что мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан, и не будет бездействовать, как во время массовых беспорядков в стране в 2009 году.