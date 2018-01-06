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Генсек ООН объявил о начале расследования атак на миротворцев в Конго

Генсек ООН объявил о начале расследования атак на миротворцев в Конго

КИЕВ. 6 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о начале расследования последних нападений на миротворцев в Демократической Республике Конго (ДРК), расследование возглавит российский дипломат Дмитрий Титов, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Генеральный секретарь объявил сегодня о назначении Дмитрия Титова руководителем специального расследования последних нападений на миротворцев и миротворческие базы в районе Бени, в провинции Северное Киву, ДРК. Это специальное расследование в том числе проанализирует атаку 7 декабря в Семулики, в результате которой погибли 15 миротворцев из Танзании, 43 получили ранения и один считается пропавшим без вести”, - говорится в заявлении генерального секретаря.

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Расследование проанализирует обстоятельства атак, оценит подготовку и ответ специальной миссии ООН в ДРК (МООНСДРК/MONUSCO), а также составит рекомендации по предотвращению аналогичных нападений. Следственная команда, в которую кроме представителей ООН войдут два военнослужащих из Танзании, посетит ДРК, а также другие страны региона Великих озер в начале января.

Следует отметить, что вторая конголезская война, также известна как Великая африканская война (1998-2002) — война на территории Демократической Республики Конго, в которой участвовали более двадцати вооруженных группировок, из девяти стран. К 2008 году в результате войны и последующих событий погибло 5,4 миллиона человек, в основном от болезней и голода, что делает эту войну одной из самых кровопролитных в мировой истории и самым смертоносным конфликтом со времен Второй мировой войны.

Напомним, во время нападения в Конго погибли 15 миротворцев ООН и еще более 40 пострадали.

Источник: УНН
Теги: ООН, Совбез, Африка
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