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Двое пенсионеров погибли в огне на Прикарпатье

Двое пенсионеров погибли в огне на Прикарпатье

КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки на территории Ивано-Франковской области произошло 5 пожаров. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты областной госадминистрации, передает УНН.

Один из пожаров произошел в с. Нивочин Богородчанского района. Огонь вспыхнул в помещении летней кухни в частном хозяйстве. Во время тушения пожара обнаружено тело 82-летнего человека.

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Другой пожар зафиксирован в городе Косив. Загорелось помещение летней кухни в частном хозяйстве. На месте пожара обнаружено тело 85-летней хозяйки.

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Источник: УНН
Теги: пожар, смерть, пенсионер
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