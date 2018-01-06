В Минздраве утверждают, что эпидемии гепатита А в Украине нет

КИЕВ. 6 января. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории страны эпидемии гепатита А нет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Эпидемии нет", - говорится в заявлении.

В Минздраве утверждают, что показатели заболеваемости 2017 года не превышают средних показателей предыдущих лет.

"За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными", - говорится в сообщении.

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При этом в ведомстве прокомментировали ситуацию со вспышкой гепатита в Николаеве.

"Заболели 47 человек в Николаеве и области. Из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевской областной детской инфекционной больнице. Три человека от госпитализации отказались.

У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек. Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются", - прокомментировали в Минздраве.

Напомним, по факту массового заражения гепатитом в Николаеве открыто уголовное дело.