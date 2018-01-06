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В Киеве водитель на переходе насмерть сбил женщину

В Киеве водитель на переходе насмерть сбил женщину

КИЕВ. 6 января. УНН. В Киеве на Новообуховской трассе, возле санатория "Октябрь", авто сбило женщину на пешеходном переходе, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

"По предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля #Ford #Transit около 7:00 утра. В результате удара у машины повреждена передняя часть", - говорится в сообщении.

По данным общества, от полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет.

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"Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От места удара до места, где лежало тело около 100 метров. Возможно, автомобиль "протянул" женщину под колесами или ее отбросило от удара", - говорится в сообщении.

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На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, женщина
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