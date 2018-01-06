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Суббота, 6 января 2018, 12:09 • Дмитрий Нарожный
Спасатели на Прикарпатье предупредили о лавинной опасности и паводках
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области предупреждает об угрозе схода снежных лавин и наводнений. Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, передает УНН.
В частности, 6-8 января в связи с оттепелью в бассейне Прута ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 5 января.
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Кроме того, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная опасность схода снежных лавин 3 уровня.
Источник: УНН
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