Неизвестный в Мукачево зарезал молодого человека в подъезде многоэтажки

УЖГОРОД-КИЕВ. 6 января. УНН. Полиция Мукачево разыскивает подозреваемого в убийстве, который сегодня, 6 января, нанес смертельные ножевые ранения молодому человеку в подъезде многоэтажки на ул. Петефи. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня ночью на линию "102" поступило сообщение от жителя многоэтажки на вул.Шандора Петефи в городе Мукачево о драке в подъезде дома. На лестничных клетке второго этажа полицейские обнаружили тело молодого человека с явными признаками насильственной смерти. Пострадавшим оказался 27-летний житель этого же дома. Молодой человек скончался от многочисленных колото-резаных ран", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство. Полиция разыскивает убийцу и свидетелей преступления.

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