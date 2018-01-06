Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 06 января 2018 17:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В 2017 году в колонии попало 125 несовершеннолетних
В 2017 году в колонии попало 125 несовершеннолетних
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Неизвестный в Мукачево зарезал молодого человека в подъезде многоэтажки

Неизвестный в Мукачево зарезал молодого человека в подъезде многоэтажки

УЖГОРОД-КИЕВ. 6 января. УНН. Полиция Мукачево разыскивает подозреваемого в убийстве, который сегодня, 6 января, нанес смертельные ножевые ранения молодому человеку в подъезде многоэтажки на ул. Петефи. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня ночью на линию "102" поступило сообщение от жителя многоэтажки на вул.Шандора Петефи в городе Мукачево о драке в подъезде дома. На лестничных клетке второго этажа полицейские обнаружили тело молодого человека с явными признаками насильственной смерти. Пострадавшим оказался 27-летний житель этого же дома. Молодой человек скончался от многочисленных колото-резаных ран", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе зарезали фельдшера "скорой", когда он снимал деньги с банкомата

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство. Полиция разыскивает убийцу и свидетелей преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В общежитии харьковского ВУЗа иностранец устроил резню

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция, Мукачево
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.