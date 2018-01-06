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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО

КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один военнослужащий не погиб, однако один украинский военный получил ранения. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, не погиб ни один украинский воин. Но из-за вражеского обстрела возле шахты Бутовка получил ранения один украинский военнослужащий. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Сейчас его состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное", - сказал Мотузяник.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО, Минобороны, Украина
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