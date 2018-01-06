Директор Агентства нацбезопасности США хочет уйти с должности - СМИ

КИЕВ. 6 января. УНН. Директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс планирует покинуть свой пост. Об этом он заявил перед сотрудниками спецслужбы, передает УНН со ссылкой на Washington Post.

"Роджерс надеется, что его преемника номинируют уже в текущем месяце, а его кандидатуру рассмотрит Сенат", - пишет издание.

Отметим, что официально Агентство нацбезопасности США эту информацию не комментировало.

Напомним, Роджерс был назначен на должность в январе 2014 года.

Как сообщал УНН, в прошлом году Майкл Роджерс встречался с Министром обороны Украины Степаном Полтораком для обсуждения предоставления Украине оборонительного оружия.