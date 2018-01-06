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Порошенко признал, что украинцы все еще не чувствуют позитивных изменений

Порошенко признал, что украинцы все еще не чувствуют позитивных изменений

Петр Порошенко

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко узнал, что украинское общество устало, разуверилось и все еще не чувствует положительных изменений. Об этом он написал в своей колонке "Мир и развитие", которая была опубликована в специальном выпуске "Новое время" и The Economist Мир в 2018, передает УНН.

"Усталое и в значительной мере отчаявшееся общество все еще не чувствует положительных изменений. Что делать власти в такой ситуации? Работать лучше, исправлять ошибки и благодарить за критику тех, кто нанял на эту работу", - написал Порошенко.

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Напомним, согласно результатов опроса, проведенного центром экономических и политических исследований им. Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива, почти 70% украинцев считают, что ситуация в Украине в течение года ухудшилась.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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