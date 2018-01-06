Кабмин предлагает осуществить осовременивание военных пенсий "задним числом"

КИЕВ. 6 января. УНН. Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивания пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом. Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

"Законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - заявил Розенко.

Он зазнчичав, что у правительства есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом".

"Для этого нам, безусловно, нужен закон который должна принять Верховная Рада Украины", - подчеркнул Павел Розенко.

Как сообщал УНН, Минсоцполитики пообещали, что повышение пенсий будет перекрывать инфляцию.