Опасный арсенал боеприпасов нашли в заброшенной больнице на Донбассе
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 января. УНН. Боеприпасы к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны полицейские нашли в здании бывшей больницы. Все предметы имеют признаки деформации и коррозии, передает УНН со ссылкой на информацию Краматорского отдела полиции.
В полиции отметили, что на территории Ясиноватского района сотрудниками полиции было осмотрена здание бывшей больницы, которая находится возле с. Верхнеторецкое.
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В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров.
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Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение схрона.