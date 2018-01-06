Президент поздравил украинцев с Сочельником

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с грядущим Сочельником. Слова приветствия он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пусть во всех украинских семьях царит уют, счастье и любовь", - написал Порошенко.

Напомним, сегодня, 6 января, Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

В этот день завершается Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов.

Одна из главных традиций празднования православного Сочельника - приготовление кутьи. Это блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, заправленного медом и фруктами, вечером ест вся семья.

С появлением первой звезды на небе можно начинать колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Также напомним, по предварительной информации Нацполиции, почти 5 млн граждан сегодня примут участие в богослужениях.

Правопорядок будут обеспечивать около 18 тыс. правоохранителей.