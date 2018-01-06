Столичные школьники вернутся за парты 10 января

КИЕВ. 6 января. УНН. Второй учебный семестр в столичных школах начнется 10 января. Об этом сообщает Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА, передает УНН.

"10 января, в среду, начнется ІІ учебный семестр в учреждениях общего среднего образования Киева, который продлится до 31 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще неделя отдыха у школьников будет в конце марта - ориентировочно с 26 марта по 1 апреля.

Напомним, 9 января начнется регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится до 31 января.

Также напомним, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.

Абитуриенты смогут сдать ВНО-2018 шрифтом Брайля.