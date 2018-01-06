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Суббота, 6 января 2018, 16:17 • Светлана Калантыренко
Столичные школьники вернутся за парты 10 января
КИЕВ. 6 января. УНН. Второй учебный семестр в столичных школах начнется 10 января. Об этом сообщает Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА, передает УНН.
"10 января, в среду, начнется ІІ учебный семестр в учреждениях общего среднего образования Киева, который продлится до 31 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще неделя отдыха у школьников будет в конце марта - ориентировочно с 26 марта по 1 апреля.
Напомним, 9 января начнется регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится до 31 января.
Также напомним, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.
Абитуриенты смогут сдать ВНО-2018 шрифтом Брайля.
Источник: УНН
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