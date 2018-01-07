В украинских церквях начались праздничные богослужения

КИЕВ. 6 января. УНН. По случаю Рождества Христова в церквях по всей Украине начались праздничные богослужения, передает УНН.

Ранее правоохранители сообщали, что богослужение в сочельник запланированы почти в 14 тысячах церквей по всей Украине.

Предварительно участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан.

Предполагалось, что наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей.

Напомним, 6 января Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

Как сообщал УНН, Президент поздравил украинский с Сочельником.