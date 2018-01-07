Минюст: около 1,2 тыс. несовершеннолетних состоят на учете в органах пробации

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине на сегодняшний день на учете в органах пробации находится 1152 несовершеннолетних лица, из которых 69 девушек. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

"По состоянию на сегодня на учете в органах пробации находится 1152 человека (69 девушек), 20% из них - еще не исполнилось 16 лет, 80% - в возрасте от 16 до 18 лет", - рассказал Чернышев.

По его словам, более 800 человек привлечены к ответственности за тяжкие преступления, столько же человек воспитывались в неполных семьях, семьях без родителей или в неблагополучных семьях, где регулярно фиксировались проявления жестокости и где подростки выступали или свидетелями, или жертвами преступления.

Чернышев, ссылаясь на статистику, отметил, что 50% детей, становились свидетелями насильственных действий над своими матерями, склонны к употреблению наркотиков и алкоголя и в 6 раз чаще пытаются покончить с собой, а дети, которые пострадали от насилия в семье - в 10 раз чаще пытаются совершить суицид.

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При этом, отметил замминистра, половина из тех детей, к кому применялось насилие, спасаются просто на улице, выбирая бездомную жизнь. 65% тех, кто занимается проституцией, чувствовали сексуальное насилие еще в детстве, 70% случаев детского насилия происходит в неполноценных семьях.

"Благодаря системе пробации сегодня мы не просто обращаем на это внимание, но и прилагаем массу усилий для того, чтобы избавить ребенка от этой пагубной травмы детства", - подчеркнул Чернышев.

Он также напомнил, что в 2016 году через органы пробации прошло 4304 человека, большинство из которых на себе почувствовали насилие или становились его свидетелем.

Как сообщал УНН, за первый год полноценного функционирования системы пробации только 1,44% лиц, состоящих на учете в этой системе, совершили повторные правонарушения.