Биатлон: Семеренко завоевала "бронзу" в гонке преследования в Оберхофе

КИЕВ. 6 января. УНН. Бронзовым успехом Виты Семеренко после прорыва с 22-й стартовой позиции завершилась женская гонка преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Проведя четыре безупречных огневых рубежа и показывая довольно неплохой ход на дистанции (16-е время по чистой скорости), Семеренко воспользовалась ошибками соперниц, на заключительный круг вышла третьей и не дала ни единого шанса соперницам, чтобы отобрать свой второй в нынешнем сезоне подиум.

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Улучшили свои стартовые позиции и другие украинки. Елена Пидгрушная с одним штрафом поднялась с 25-го места на семнадцатое, а Анастасия Меркушина - с 32-го на двадцать пятое. И только для Ирины Варвинец прогресс на 2 строки в протоколе принес мало удовольствия, поскольку позволил финишировать лишь 56-й.

Золотую награду несмотря на две не закрытые мишени завоевала словачка Анастасия Кузьмина. С чистой стрельбой второй финиш пересекла итальянка Доротея Вирер, которая опередила украинку только на 5,8 с.

Примечательно, что в истории соревнований в Кубке мира было всего 11 случаев, когда для попадания на пьедестал почета спортсмены делали более длительный рывок (у женщин - только дважды), чем тот, который продемонстрировала Семеренко.

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Заметим, что в общем зачете Кубка мира Кузьмина увеличила свое преимущество до 47 баллов, после того, как Кайса Макаряйнен и Жюстин Бреза неудачно провели преследования, опустившись на пятое и девятое места соответственно. А вот рывок Семеренко на подиум оказался не единственным для нее в гонке. Благодаря заработанным сегодня очками, она поднялась на шестое место в тотале. Вошла в десятку сильнейших и Юлия Джима, вытеснив оттуда Валю Семеренко, которая пропускает старты в Оберхофе.