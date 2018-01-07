Рождественское перемирие: в зоне АТО зафиксирован один обстрел

КИЕВ. 6 января. УНН. Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. Об этом сообщили УНН в пресс-центре сил АТО.

В пресс-центре отметили, с начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксирован 1 обстрел оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны противника.

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"После обеда, боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что на других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.