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ФК "Динамо" объявил о подписании защитника Шабанова

ФК "Динамо" объявил о подписании защитника Шабанова

КИЕВ. 6 января. УНН. Киевское "Динамо" и ФК "Олимпик" (Донецк) достигли соглашения о трансфере защитника Артема Шабанова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Контракт между игроком и киевским клубом заключен на четыре года.

Отметим, что 25-летний защитник является воспитанником академии киевского "Динамо", в которой занимался до 15 лет.

Ранее Шабанов начинал выступления в киевском "Арсенале", далее два сезона отыграл за "Волынь", затем была "Сталь". Прошлым летом перешел в "Олимпик" - 16 проведенных поединков в нынешней кампании чемпионата Украины.

Заметим, что 10 ноября в матче против сборной Словакии Шабанов дебютировал за сборную Украины, заменив на 81 минуте своего будущего одноклубника Евгения Хачериди.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
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