Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире

КИЕВ. 6 января. УНН. При сходе лавины в индийском Кашмире погибли 11 человек, в том числе, двухлетний ребенок, передает УНН со ссылкой на Hindustan Times.

Как пишет издание, трагедия произошла вечером 5 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели на Прикарпатье предупредили о лавинной опасности и паводках

Первая лавина засыпала 12 человек, семеро из которых находились в машине. Двоих удалось спасти. При втором схождении похороненным оказался сотрудник дорожной службы.