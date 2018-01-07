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Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире

Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире

КИЕВ. 6 января. УНН. При сходе лавины в индийском Кашмире погибли 11 человек, в том числе, двухлетний ребенок, передает УНН со ссылкой на Hindustan Times.

Как пишет издание, трагедия произошла вечером 5 января.

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Первая лавина засыпала 12 человек, семеро из которых находились в машине. Двоих удалось спасти. При втором схождении похороненным оказался сотрудник дорожной службы.

Источник: УНН
Теги: Индия, лавины, жертвы
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