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Суббота, 6 января 2018, 19:20 • Тоня Туманова
Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире
КИЕВ. 6 января. УНН. При сходе лавины в индийском Кашмире погибли 11 человек, в том числе, двухлетний ребенок, передает УНН со ссылкой на Hindustan Times.
Как пишет издание, трагедия произошла вечером 5 января.
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Первая лавина засыпала 12 человек, семеро из которых находились в машине. Двоих удалось спасти. При втором схождении похороненным оказался сотрудник дорожной службы.
Источник: УНН
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