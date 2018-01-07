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"Олимпик" продлил контракт с тренером и разорвал соглашение с нападающим

"Олимпик" продлил контракт с тренером и разорвал соглашение с нападающим

КИЕВ. 6 января. УНН. В ФК "Олимпик" (Донецк) состоялась кадровая смена в ростере, а также было решено продлить контракты с тренерским составом команды, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.

Главный тренер команды Роман Санжар продлил контракт с "Олимпиком" еще на один год. Новое соглашение с 38-летним специалистом будет действовать до конца 2018 года.

Кроме того, продлено соглашения с помощниками главного тренера. Тренер по физподготовке Алексей Зимовский и тренер вратарей Станислав Тищенко заключили новые контракты также сроком на один год.

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Отмечено, что Санжар возглавил "Олимпик" в апреле 2013 года. С тех пор он провел у руля донецкого клуба 154 матча, в которых дончане получили 55 побед, 42 матча свели к ничьим и 57 раз проиграли. Под руководством Санжара команда вышла в Премьер-лигу, закрепилась там, а в прошлом году впервые завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.

Зато контракт 32-летнего нападающего "Олимпика" Владимир Прийомова с донецким клубом подошел к концу. Стороны приняли решение не продолжать сотрудничество. Команду дончан Прийомов пополнил только в сентябре, подписав краткосрочное соглашение - до конца осенней части сезона - забил три гола в восьми матчах и был одним из лидеров коллектива.

Напомним, что ранее "Олимпик" оставил и полузащитник Андрей Богданов.

Источник: УНН
Теги: футбол, тренер, соглашение
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