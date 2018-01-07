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Мексика решила купить у США ракеты и торпеды почти на 100 млн долларов

Мексика решила купить у США ракеты и торпеды почти на 100 млн долларов

КИЕВ. 6 января. УНН. Правительство Мексики намерено купить в США вооружения на 98,4 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету El Universal.

По данным Агентства по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности министерства обороны США, Мексика запросила шесть противокорабельных ракет Harpoon, 23 ракеты RAM и шесть противолодочных торпед MK 54, устройства для их запуска и хранения, а также крупнокалиберные боеприпасы. “Продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая укрепить безопасность стратегического партнера”, — отмечается в заявлении американского агентства.

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Власти Мексики планируют разместить вооружения на военном корабле проекта “Сигма 10514”, строительство которого началось в августе 2017 Нидерландах.

Как ранее сообщало УНН, администрация президента США Дональда Трампа пригласила у Конгресса 18 млрд долларов США на финансирование начального этапа строительства стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году.

Источник: УНН
Теги: США, Мексика
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