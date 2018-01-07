Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 07 января 2018 05:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украине в 2018 году не стоит ждать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт
Украине в 2018 году не стоит ждать прорывов в сотрудничестве с ЕС и НАТО - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Сайт управления юстиции Одесской области атаковали неизвестные хакеры

Сайт управления юстиции Одесской области атаковали неизвестные хакеры

КИЕВ. 6 января. УНН. Неизвестные хакеры взломали сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области, в результате чего сотни гигабайт данных Министерства юстиции оказались в открытом доступе, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу управления.

“Главное территориальное управление юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении сайта в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе. В настоящее время при поддержке сотрудников Управления Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента”, - говорится в заявлении.

Киберактивисты сообщают, что в открытом доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп подписал закон о запрете ПО Kaspersky Lab

Следует отметить, что по мнению некоторых обозревателей, кибератака на Эстонию в апреле 2007 года принадлежала к одной из наиболее организованных и массовых в истории Интернета. Кибератаки против Эстонии — скоординированная кибератака хакеров на компьютерные системы государственных учреждений Эстонии в апреле 2007 года. Кибератаки начались 27 апреля 2007 во время обострения российско-эстонских отношений связанных с переносом памятника Бронзовому солдату в Таллинне. Скоординированная атака хакеров вывела на некоторое время из строя сайты парламента Эстонии, министерств, банковских учреждений, средств массовой информации.

Как ранее сообщало УНН, 24 ноября 2017 года, было зафиксировано распространение вируса-шифровальщика Scarab с помощью крупнейшей спам-ботнет сети “Necurs”.

Источник: УНН
Теги: Одесская область, хакеры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.