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Определились полуфиналисты Кубка Украины по волейболу

Определились полуфиналисты Кубка Украины по волейболу

КИЕВ. 7 января. УНН. По итогам ответных матчей стали известны имена всех клубов 1/2 финала Кубка Украины по волейболу, передает УНН со ссылкой на сайт ФВУ.

Лидер чемпионата Украины харьковский “Локомотив” не имел проблем в игре с ВК “Сердце Подолья” — 3:0. Первая баталия команд завершилась с аналогичным результатом.

Команда “Барком-Летучие мыши” не оставила шансов ВК “МХП-Винница” — 3:0. В первой игре жителям удалось выиграть один сет — 3:1.

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“Юридическая Академия” обыграла “Новатор” 3:1, но из-за поражения 0:3 в первой игре покинула соревнования. Еще одним полуфиналистом стал ВК “Винница-2”, который одолел “Буревестник” (3:0, 3:0).

Добавим, что полуфинальные баталии пройдут 20-21 января.

Источник: УНН
Теги: волейбол
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